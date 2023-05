Azt beszélik José Mourinho neve ismét vonzó lett a topklubok egy részének. Felmerült, hogy esetleg visszatérhet a Chelsea-hez és egy igazán „vad házasság” jöhetne létre, ha végül a Paris Saint-Germain irányítását venné át nyártól.

A portugál edző az alábbiakat mondta a pletykákról.

„Nem beszélek a barátoknak, elvtársaknak, újságíróknak. Ha néhány hónap ezelőtt a vezérigazgatónk, Pietro Berardi azt mondta, hogy biztos a maradásomban, az az ő álláspontja volt. ha most Mr. Zazzaroni újságírónak volt egy állítása, az szintén az övé, senkinek nem beszéltem. A szituáció egyszerű, a szerződésem szempontjából még mindig van belőle egy év hátra. A futball az futball, néha nem a kontraktus a legfontosabb dolog. Minden rendben, nyugodt, és továbbra is a következő meccsünk a legfontosabb.”



Mindeközben Walter Sabatini, az AS Roma sportigazgatója magabiztos a kérdésben.

„Azok, akik szerződtették Mourinhót, pontosan ismerik a viselkedését. Bárhogy is, nehéz lenne azt mondani, hogy el akarna menni. Pont most, amikor sikereket ér el. Természetesen ennek a mértéke attól is függ, hogy fejeződik be a szezon, de a Roma eljuthat az Európa Liga döntőjébe. Az edzőnk nagyszerű munkát végez. És a sérülésekről se feledkezzünk meg" - mondta a Sky Sports Italia-nak.

Az AS Roma – Bayer Leverkusen Európa Liga elődöntő odavágóját csütörtök este 21 órától rendezik, ezzel párhuzamosan a másik ágon Juventus – Sevilla rangadót is játszanak majd, utóbbit az M4-en lehet követni.

Borítókép: Getty Images Europe / Silvia Lore