Az AC Milantól elszenvedett vereség után ismét hazai pályán vív rangadót a Napoli, amely az AS Romát fogadja az olasz labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában. A hétvége másik "csúcsmérkőzése" a második Sassuolo Internazionale elleni hazai összecsapása lesz.

A nápolyi és a fővárosi gárda egyaránt az Európa-ligában szerepel és csütörtökön győzni tudott a negyedik fordulóban, mégis a két csapat közül egyértelműen a vendégek készülhetnek jobb hangulatban a találkozóra.



A dél-olaszok ugyanis a bajnokságban hullámvölgybe kerültek, legutóbbi három meccsükből kettőt elveszítettek, szerdán pedig a klub ikonjának, Diego Maradonának a halála rázta meg a csapatot.



A Roma a mostani kiírásban eddig váratlanul jól szerepel. Az együttes a szezonban a pályán még nem veszített meccset és a listavezető AC Milantól három ponttal lemaradva a harmadik, az El-ben pedig az utolsó két fordulótól függetlenül már továbbjutott. Ilyen előzmények után a Roma nevezhető a vasárnap esti meccs esélyesének, még úgy is, hogy ritkán nyer Nápolyban, legutóbb 2018 márciusában sikerült neki.



Az eddigi teljesítmények alapján a nyitómérkőzést is a rangadók közé kell sorolni, ugyanis a házigazda Sassuolo kiemelkedő játékkal nyűgözte le eddig szurkolóit és áll a második helyen, két ponttal lemaradva a Milan mögött.



A csapatok múltja és játékosállományainak ereje alapján még így is az előző szezonban ezüstérmes, jelenleg ötödik Internazionale számítana az összecsapás favoritjának, viszont Antonio Conte tanítványai roppant hullámzó teljesítményt nyújtottak eddig, és miután kikaptak a Real Madridtól szerdán, szinte kilátástalan helyzetbe kerültek a Bajnokok Ligájában, ami minden bizonnyal nehézzé teszi a felkészülésüket a szombati meccsre.



A listavezető Milannál a góllövőlistát vezető Zlatan Ibrahimovic sérülése okozhat gondot Stefano Pioli vezetőedzőnek. A csapatnak viszont a veterán svéd támadó nélkül is győznie kellene hazai pályán a roppant gyenge formában lévő, 15. Fiorentina ellen.



A címvédő és jelenleg negyedik Juventus - kedden az utolsó pillanatokban szerzett góllal győzte le a Ferencvárost és jutott a BL-ben a nyolcaddöntőbe - a Benevento vendége lesz, amely egy hete négy vesztes mérkőzés után tudott újra győzni a Serie A-ban.



A forduló egyik nagy kérdése, hogy a legutóbb bronzérmes, jelenleg hetedik Atalanta a Bajnokok Ligája után a bajnokságban is magára talál-e. A bergamóiak szerdán 2-0-ra nyertek a Liverpool otthonában, szombaton pedig a Hellas Verona ellen kellene győzniük, hogy ne szakadjanak le jobban a hat ponttal előttük álló éllovastól.

Serie A, 9. forduló:



szombat:



Sassuolo-Internazionale 15.00

Benevento-Juventus 18.00

Atalanta-Hellas Verona 20.45



vasárnap:



Lazio-Udinese 12.30

Bologna-Crotone 15.00

AC Milan-Fiorentina 15.00

Cagliari-Spezia 18.00

Napoli-AS Roma 20.45



hétfő:



Torino-Sampdoria 18.30

Genoa-Parma 20.45



A tabella:

1. AC Milan 8 19- 8 20 pont

2. Sassuolo 8 20- 9 18

3. Roma 8 19-11 17

4. Juventus 8 17- 6 16

5. Internazionale 8 20-13 15

6. Napoli 8 16-10 14

7 Atalanta 8 18-14 14

8. Lazio 8 13-13 14

9. Verona 8 10- 7 12

10. Sampdoria 8 12-13 10

11. Cagliari 8 14-17 10

12. Bologna 8 13-14 9

13. Spezia 8 11-15 9

14. Benevento 8 11-20 9

15. Fiorentina 8 10-13 8

16. Udinese 8 7-11 7

17. Parma 8 8-16 6

18. Torino 8 14-20 5

19. Genoa 8 7-16 5

20. Crotone 8 6-19 2

A Napolitól egy pont levonva.

Borítókép: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images