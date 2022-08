Az edzőt Gosens esetleges távozásáról kérdezték, ám az olasz szakvezető kikötötte, nagyobb gondja is van jelenleg.

„Semmit nem tudok Gosensről. A legnagyobb gondom az, hogy szükségünk van egy középhátvédre.”



„Mondtam a klubnak, hogy kell még egy aláírás, mert hat emberre van szükségem a védelemben, jelenleg pedig csak öten vagyunk.”

Eseménydús lesz tehát az Internek az utolsó nap, a korábbi pletykák Francesco Acerbit, Trevoh Chalobah-t és Manuel Akanjit hozták összefüggésbe a csapattal.

