Bejutott az Olasz Kupa fináléjába az Inter csapata, miután szerda este 1-0-ra legyőzte, így összesítésben 2-1-el felülmúlta a Juventust. Simone Inzaghi a mérkőzést követően elégedetten értékelt és elmondta, még többre vágynak.

„Keményen dolgozunk, egy fókuszált csapatot láttam az Empoli ellen meccset követően. A belépő tökéletes volt, nagyon meg akartuk nyerni ezt a találkozót és még több fináléra vágyunk. Bebiztosítottuk az Inter helyét a szuperkupában a következő szezonra, a döntők szokássá kell, hogy váljanak nálunk.”

Nicoló Barella és Hakan Calhanoglu állapotával kapcsolatban, akik sántikálva hagyták el a pályát a rangadó végén, bizakodó a mester.

