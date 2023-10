Ciro Immobile kétségbe vonta jövőjét a Lazióban, miután elismerte, hogy hatalmas szaúdi ajánlatot kapott a nyáron.

A középpályás egyike volt a sok játékosnak, akit kapcsolatba hoztak a szaúdi profi ligába való átigazolással, köztük a Lazio korábbi középpályása, Sergej Milinkovic-Savic is, de úgy döntött, hogy visszautasítja az ajánlatot.

Miután a szezon nehezen indult, és még a saját szurkolói is tiltakoztak ellene, Immobile kezdi átgondolni a döntéseit.

„A közönségnek csak egy kis része, nem is tudom, hogy igazi Lazio-szurkolóknak nevezzem-e őket, akik kigúnyolnak engem. Nem hiszem, hogy egy igazi Lazio-szurkoló szidna engem valamiért. Csak idő kérdése, és még a legszkeptikusabb drukkereket is meg fogom nyerni” - mondta Immobile az Il Messaggero című napilapnak.

Immobile ugyanakkor mérlegeli, hogy akar-e tovább küzdeni, főleg, hogy Olaszország képviseletében még több ellenségeskedéssel kell szembenéznie.

„Fontolóra vettem Szaúd-Arábiát, amikor a nyáron érkezett néhány ajánlat, de úgy döntöttem, hogy visszautasítom őket, hogy továbbra is Olaszországban és a Bajnokok Ligájában is játszhassak. A szezonkezdet után valóban feltettem magamnak néhány kérdést, különösen a kritikák után, akik nem értékelték a gesztusomat, ehelyett azonnal azt kérdezték, hogy mennyi pénzt hozhatott volna az eladásom. Ez fájt, sőt, ingadozásra késztet. Most már nem ugyanazok a gondolataim, mint júliusban. Voltak napok, amikor különösen rosszkedvű voltam, és az volt benne, hogy talán jobb lett volna, ha elmegyek.”

Ez a megfontolás a jövőjét is befolyásolhatja a Lazio mezében, különösen akkor, ha ugyanez az ajánlat visszatérne.

„Ilyenre most nem akarok válaszolni, a családommal együtt gondolkodunk ezen. Mindenesetre először is újra jó formába kell hoznom magam, és ha teljesen felépültem, akkor tudok majd valódi döntést hozni. Nem mondhatom, hogy egy életre a Lazióban maradok, mert jelenleg sérülésekkel küzdök, de ha 20 gólt szereznék, talán elgondolkodnék azon, hogy örökre maradjak. Nem szeretném, ha a döntésemet a jelenlegi hangulatom diktálná. A Lazióban látom magam a jövőben, de nem tudom, milyen szerepkörben. Szeretem a Laziót, de nem tudom, mi lesz januárban vagy júniusban.”

Immobile februárban tölti be 34. életévét, 2016 óta van a Lazióban, szerződése 2026 júniusáig szól.

Borítókép: Greig Cowie/Sportsphoto/Allstar via Getty Images