Gianluca Di Marzio, a Sky Sport Italia átigazolási szakértője szerint Ibrahimovic ismét magára ölti a milánóiak piros-fekete mezét. A feleknek sikerült megállapodni a szerződés hosszában, illetve az anyagiakról is. Ibrahimovic 6 hónapos szerződést írhat alá, ez idő alatt 3 millió eurót fog keresni.



A hírt megerősítette a legnagyobb olasz sportlap, a La Gazetta újságírója, Nico Schira is.

A hivatalos bejelentés akár a napokban megtörténhet, ez azt jelentené, hogy a 38 éves svéd csatár, aki karrierjét levezetni ment az Egyesült Államokba, ismét európai top ligában mérethet meg.



Zlatan 2010-2012 között volt az AC Milan játékosa. A Barcelonától érkezett kölcsönbe, majd 2011. június 18-án az olaszok végleg átigazolták. A Milan színeiben 85 mérkőzésen 56 gólt szerzett.



A Serie A védőinek lesz mitől tartani ha újra Ibrával néznek farkasszemet:

We celebrated Zlatan's birthday with this goal collection This is the official Youtube channel dedicated to AC Milan with live streaming, video chat, interviews, match highlights, exclusive video clips and much more.