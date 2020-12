Az ismét egészséges Zlatan Ibrahimovic szerda este szerepelhet újra az AC Milanban, amely a Genoa otthonában játszik az olasz labdarúgó-bajnokságban.

A 39 esztendős svéd csatársztár november 22-én, a Napoli elleni Serie A-s rangadón combizom-sérülést szenvedett, s azóta nem állhatott a listavezető milánóiak rendelkezésére. Ibrahimovicnak jelentős a szerepe a vörös-feketék szezonbeli remeklésében, hiszen eddig 10 gólt szerzett, ráadásul a második és a harmadik fordulóban koronavírusos megbetegedés miatt nem játszhatott, így csak hat alkalommal léphetett pályára.



A szerda esti, 12. fordulóbeli mérkőzésen várható visszatérését Stefano Pioli vezetőedző jelentette be, aki a Football Italiának nyilatkozva azt mondta, hogy Ibrahimovic Genovában újra segítheti együttesét.



"Zlatan nélkül teljesen más mutatóink vannak, amikor ő is játszik, sokkal hatásosabban vagyunk jelen az ellenfél tizenhatosán belül" - idézte a portál a szakvezetőt.



Az AC Milanban már korábban is megfordult Ibrahimovic eddigi hosszú és sikeres pályafutása alatt volt a Malmö, az Ajax, a Juventus, az Internazionale, a Barcelona és a Paris Saint-Germain futballistája is. 2016 és 2018 között a Manchester Unitedet erősítette, hogy aztán a Los Angeles Galaxynál töltött tengerentúli időszakot követően idén januárban visszatérjen Milánóba.



A svéd válogatottban 2001 és 2016 között 116 mérkőzésen 62 alkalommal volt eredményes, az angolok ellen szerzett távoli ollózós góljával 2013-ban kiérdemelte az év legszebb góljáért odaítélt Puskás-díjat.

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images