A TeleLombardia beszámolói szerint Antonio Conte és a Milan megegyezésre jutottak, amelynek értelmében az olasz szakember elfogadta a klub feltételeit és jövő évtől átveszi a Milan irányítását.



Stefano Pioli távozásáról sokat lehetett olvasni az utóbbi időben, ez a megegyezés pedig egyértelművé, hogy a rutinos szakember távozik a szezon végén.

A hírek szerint a Contével való tárgyalásokban kulcsszerepet játszott Zlatan Ibrahimovic, aki a klubtulajdonos közvetlen tanácsadójaként első kézből vezette az egyeztetéseket.

Conte októberben visszautasította a bajnok Napoli ajánlatát, így ez az „igazolás” valódi skalp lehet a Milan számára.

