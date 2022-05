A Hellas Verona elleni győzelmével az AC Milan egy újabb lépéssel közelebb került a bajnoki cím megszerzéséhez. A meccset követően Stefano Pioli elárulta, Zlatan Ibrahimovic csodás beszéde is kellett a sikerhez.



Az április 8-ai meccsen a hazai közönség előtt Hellas Verona szerezte meg a vezetést, ám az első félidő utolsó pillanataiban Sandro Tonali egyenlített. A második félidő elején a játékos újabb gólt szerzett a Milannak, amely végül 3-1-re nyert. Bár Zlatan Ibrahimovic csak a mérkőzés utolsó perceiben állt be, mégis nagyban hozzájárult a sikerhez. Erről A csapat vezetőedzője beszélt a meccs után.



„Tudtuk, hogy nincs holnap, csak ma van. Ibrahimovic valami csodálatosat mondott: Mindenki emlékszik azokra a Milan-játékosokra, akik megnyerték a bajnokságot vagy a Bajnokok Ligáját, így ha azt akarjuk, hogy emlékezzenek ránk, van még rá három mérkőzésünk” – mondta a Football Italiának a sajtótájékoztatón Pioli, aki arra is megragadta az alkalmat, hogy a két gólt szerző fiatal tehetséget, Sandro Tonalit méltassa.





„Fiatal, de olyan erős. A szezon előtti kétnapi edzést követően azt mondtam, hogy teljesen más, mint amilyen az előző szezonban. Fiatal srácokról van szó, sokan most éljik át ezt a szintet először, és a helyes utat járjuk, de még nem értünk el semmit" – mondta.



„Az első napon, amikor megkérdeztem Sandrót, hogy hova pozícionálja magát, azt mondta, az emberek Andrea Pirlóhoz hasonlítanak, de én inkább Gennaro Gattusoként látom magam. Azt hiszem, ha hozzáadjuk Daniele De Rossit ehhez a keverékhez, akkor kapjuk meg őt” – tette hozzá Pioli.



