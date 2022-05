Stefano Pioli, a Milan edzője úgy véli, Zlatan Ibrahimovic a szezon után azért műtette meg a térdét egyből, mert folytatni szeretné a pályafutását.

A 40 éves Zlatan Ibrahimovic hét-nyolc hónapig lesz harcképtelen a térdműtétje után, ezt a Milan is megerősítette. A Milan technikai igazgatója, Paolo Maldini úgy véli, hogy a svéd folytatni akarja a következő szezonban is, ugyanezt gondolja Stefano Pioli is.

„Alig várta, hogy kés alá feküdhessen, mert már hónapok óta szenvedett. Zlatan segített feljlődni, az egész csapatra átragasztotta a győztes mentalitást és a hitet. Ő a legintelligensebb és legszimpatikusabb ember, akit ismerek a labdarúgásban. Ibrahimovicot megműtötték, mert folytatni akarja, és még van dolga a pályán” – mondta a Football Italia-com-nak Pioli.

Pioli úgy érzi, hiába a rengeteg kérő, végül sikerül megtartani Rafael Leao-t is a következő szezonra.

„Amennyire én tudom, Milánóban marad. Nagyon remélem, és szerintem így is lesz.”

Borítókép és fotók: Nicolò Campo/LightRocket a Getty Images