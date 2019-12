Már minden bajnokságból összeboronálták valamelyik együttessel a svéd klasszist, Zlatan Ibrahimovicot, azonban egyre közelebb kerülünk a megoldáshoz, hogy hol is folytatja a pályafutását.

Zlatan Ibrahimovic most egy elég nagy részletet árult el abból, hogy melyik országban is folytatja a karrierjét:



„Egy olyan klubhoz csatlakozom, amelynek vissza kell térnie a győzelem útjára, és meg kell újítani a történelmüket. Hamarosan találkozunk Olaszországban.”



A sztrájkoló szabadúszó, aki az MLS-ben játszott utoljára, a hírek szerint jelenleg tárgyalásban áll a Milan, Napoli, Bologna és a Roma csapatával is.



„Csak itt tudom megtalálni a szükséges motivációmat, hogy újra meglepjek mindenkit. Nemcsak a csapat kiválasztásáról van szó, sokkal fontosabb tényezők is vannak, mint például a családom boldogsága.”



Vannak olyan játékosok, akik egyszerűen nem tudják abbahagyni a labdarúgást, úgy tűnik ilyen a 38 éves svéd óriás is.



„Szeretek változtatni. Nem csak egy vagy két dolgot akarok jól csinálni, hanem mindent.”



Ibrahimovic beszélt a LA Galaxynál eltöltött két évéről is:



„Nagyon örülök annak, hogy Los Angelesben is szerezhettem tapasztalatokat, főleg mivel a sérülésem után sokan azt mondták, hogy nem fogok többet pályára lépni, de megmutattam nekik, hogy még mindig magas szinten tudok játszani.”



Forrás: football-itali.net

Borítókép: Kyusung Gong/Icon Sportswire via Getty Images