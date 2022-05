Zlatan Ibrahimovic annyira fel volt tüzelve az AC Milan vasárnapi, Atalanta elleni rangadója előtt, hogy véletlenül betörte a csapatbusz szélvédőjét.



A veterán csatárt és csapattársait szurkolók ezrei üdvözölték a San Siro felé vezető úton. A szenvedélyes drukkerek láttán Zlatan Ibrahimovic is lázba jött. A játékos mindkét kezét a busz szélvédőjére tette, majd jobb kezével rá is csapott arra. A tékvandóban feketeövig jutó labdarúgó azonban valószínűleg nem mérte fel, mekkora ereje is van valójában, ütésével ugyanis sikeresen berepesztette a jármű ablakát.

Zlatan "Bruce Banner" @Ibra_official



Rompe il vetro del pullmann con un paio di manate pic.twitter.com/5ZjWCLzZVn — Simone Cristao (@SimoneCristao) May 15, 2022



A Twitteren közzétett felvételeken jól látszik, ahogy a játékos rácsap az ablakra, majd azon megjelenik egy hosszú repedés. A videón az is látszik, hogy a sofőr az események hatására hirtelen felemelte a kezét és nyugalomra intette a svédet, az arckifejezése azonban sajnos nem vehető ki jól.



Az AC Milan egyébként 2-0-ra legyőzte az Atalantát, ugyanakkor a városi rivális Inter is nyert, így a bajnoki cím sorsa az utolsó találkozón dől majd el.

Borítókép: Facebook.com/AC Milan