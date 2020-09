Mint arról korábban már beszámoltunk, Zlatan Ibrahimovicnak pozitív lett a koronavírustesztje. Természetesen több se kellett az internet népének, rögtön beindult a mémgyár.



Az AC Milan csütörtökön közölte, hogy a svéd sztár házikaranténba került a vizsgálat pozitív eredménye után, amelyről értesítették az egészségügyi hatóságokat is.



A csatár Twitter oldalán ezt írta:



"Tegnap negatív volt a Covid-tesztem, ma pozitív. Nincsenek és nem is voltak tüneteim. A koronavírusnak volt bátorsága kihívni engem. Rossz ötlet volt."

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea