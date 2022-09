A Juventus vezérigazgatója, Maurizio Arrivabene megerősítette, nem áll szándékában elbocsájtani Massimiliano Allegrit.



A „Zebrák” számára nem indult zökkenőmentesen a szezon. A csapat jelenleg a Serie A nyolcadik helyén foglal helyet, ráadásul a Bajnokok Ligája csoportkörének első két mérkőzését is elbukta. A klub vezetőedzőjének, Massimiliano Allegrinek rengeteg kritikát kellett elviselnie. Ugyanakkor úgy tűnik, a nagy nyomás ellenére nem kell féltenie az állását.



„Teljes őrültség lett volna most kirúgni Allegrit. Van egy projektünk a Juventusnál, amelyet a következő négy évben fejlesztenek ki” – mondta a DAZN-nek, a Juventus vezérigazgatója.



„Ez egy hosszú távú projekt, amiben én is részt veszek” – tette hozzá.

Borítókép: Massimiliano Ferraro/NurPhoto, Getty Images