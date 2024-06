Nicoló Barella meghosszabbította szerződését az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Interrel. A 27 éves középpályás eredeti kontraktusa 2026 nyaráig szólt, így további három évre kötelezte el magát a milánói együttesnél. Az 53-szoros válogatot futballista 2019 nyarán érkezett az Interhez a Cagliaritól, az első szezonjában még kölcsönben, majd 2020-tól már véglegesen a Nerazzurri játékosa lett.

Official, confirmed. Nicoló Barella signs new long term deal at Inter valid until June 2029.



Next ones: Lautaro Martínez and Simone Inzaghi. pic.twitter.com/jov79f2SHA