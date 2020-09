Horváth Krisztofer a SPAL csapatától az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Torinóhoz szerződött.

A 18 éves magyar középpályást júliusban vásárolta meg végleg a Zalaegerszegtől a SPAL, amelyben a szezon végén háromszor is pályára lépett csereként. A ferrarai klub az idény végén búcsúzott a Serie A-tól, Horváth azonban az átigazolásnak köszönhetően a már zajló új idényben is az első osztályban szerepelhet.



Az átigazolás pénzügyi részleteit nem közölte a Torino, amely honlapján jelentette be pénteken a magyar játékos szerződtetését.



Borítókép: Facebook.com/ Horváth Krisztofer