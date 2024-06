Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Napoli hivatalos oldalain is bejelentette azt, amit az elmúlt napokban már tudni lehetett, hogy Antonio Conte veszi át a csapat vezetőedzői feladatait. Az 54 esztendős szakember hároméves szerződést írt alá a dél-olasz klubbal. Conte 2023 márciusában állt utoljára alkalmazásban, akkor a Tottenhamet irányította, de a vezetőséggel való nézeteltérései miatt nem tudta kihozni magából a maximumot.

Antonio Conte 2021 után tér vissza a Serie A-ba, akkor az Intert vezette, amellyel bajnoki címet is nyert, de korábban ezt megtette a Juventusszal is. A Napoli két évvel ezelőtt nyert Scudettót Luciano Spalletti vezetésével, aztán ő szövetségi kapitány lett az Azzurrinál, s Aurelio De Laurentiis azóta sem találta meg a megfelelő utódját, olyannyira, hogy az előző idényben három vezetőedzőt is elfogyasztott a Nápoly. Conte 2027 júniusáig szóló kontraktust írt alá és a hírek szerint semmilyen kivásárlási záradék nem szerepel a szerződésében.

Un nuovo capitolo della nostra Storia inizia oggi.

Benvenuto Mister Conte!



Leggi la news https://t.co/e0FNt4l6Aw

#ConTe #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gBTBhyZTwd — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 5, 2024

Conte egyik első igazolása Romelu Lukaku lehet, akivel az Internél nagyon hatékonyan tudott együtt dolgozni, hiszen a belga csatár az ő kezei alatt hozta ki magából a legtöbbet és játszott világklasszis formában. A 31 esztendős csatár olasz sajtóértesülések szerint elhagyná a Chelsea-t és a 38 millió eurós kivásárlási záradékával könnyen Nápolyba csábítható lenne, hogy újra az 54 éves trénerrel dolgozzon együtt.

