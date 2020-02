A Lazio 2-1-re legyőzte a vendég Internazionalét az olasz labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának rangadóján, így a második helyre lépett fel a tabellán, míg milánói riválisa visszacsúszott a harmadikra.

A jó iramú találkozón a forduló előtt listavezető Inter szerzett vezetést az első félidő végén, a fordulás után viszont előbb a gólkirályi címre pályázó Ciro Immobile büntetőből egyenlített, majd a 69. percben Sergej Milinkovic-Savic fordított.

A római csapat ezzel továbbra is egy ponttal van lemaradva az ismét éllovas Juventus mögött, az Inter hátránya pedig három pont.

