Tíz olasz bajnoki cím, francia bajnokság és persze a 2006-os világbajnokság… Ezek a legendás kapus, Gigi Buffon legnagyobb sikerei. A 45 éves futballista hamarosan bejelenti aktív labdarúgó karrierje befejezését.



Az előző szezonban a másodosztályú Parma kapusát védte, idén nyáron pedig számos európai (él)futballistához hasonlóan ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából, de a sokszámjegyű fizetés ellenére is nemet mondott. Habár többen is arra számítottak, hogy még 1-2 évig levezet valamelyik „kényelmesebb” ligában.



A visszavonulás kapcsán megszólalt a kapus honfitársa, az átigazolási guru, Fabrizio Romano is: „Szomorú látni, hogy Buffon pályafutása véget ér, de micsoda karrier volt ez. Számomra ő a valaha volt legjobb kapus és az egyik legjobb olasz labdarúgó – hozzá hasonlót valószínűleg soha többé nem látunk. Hihetetlen játékos és nagyszerű vezető, legendaként vonul be a futballtörténelembe.” – mondta Romano.



Gianluigi Buffon szerződése elméletileg jövő nyárig szólna a Parmával, pályafutása során összesen 975 tétmérkőzésen szerepelt klubcsapataival.



Borítókép: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images