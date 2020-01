Az AC Milan hosszabbítás után aratott 4-2-es győzelmet vendége, a Torino felett a labdarúgó Olasz Kupa negyeddöntőjében kedden.

A találkozó hőse a török Hakan Calhanoglu volt, aki előbb a rendes játékidő ráadásában egy megpattanó lövéssel egyenlített, kicsikarva csapatának a hosszabbítást, majd ott egy gyors ellenakció végén ő szerzett vezetést a Milannak.

A vörös-feketék utolsó találatát Zlatan Ibrahimovic szerezte.

