A labdarúgás iránti szenvedély fontosságát hangsúlyozta Gennaro Gattuso, a Napoli vezetőedzője szerda este, az Olasz Kupa döntőjének megnyerését követően.

A játékosként többek között világbajnok és Bajnokok Ligája-győztes szakember edzői karrierje első trófeáját szerezte meg, miután együttese 0-0-ás eredményt követően büntetőpárbajban legyőzte a Juventust.



"A labdarúgás rengeteget adott nekem, ezért állok hozzá szenvedéllyel. Ez olyasvalami, amitől nem tudok megszabadulni egy pillanatra sem" - nyilatkozta a 42 éves tréner, majd együttesét méltatta. - "Láttam egy csapatot, amelyik nyerni akart, megérdemeltük ezt. A futballnak van istene, aki engedi, hogy learasd, amit vetettél. Büszke vagyok a fiúkra, arra, amit tettek. Mostantól ezzel a szenvedéllyel kell folytatnunk a bajnokságban."



A fináléban ugyan csak a 11-esek döntöttek, de a meccs képe alapján megérdemelt a Napoli sikere. A dél-olasz gárda lényegesen veszélyesebben játszott a torinóiaknál, sokkal több helyzete volt és csak a kapufa, illetve Gianluigi Buffonnak - Gattuso világbajnok csapattársának - a nagyszerű védései miatt nem tudta kiharcolni a sikert a 90 perc alatt.



A Juventus gyengén futballozott, legnagyobb sztárjainak, így Cristiano Ronaldónak sem ment a játék.



"Ő is olyan állapotban van, mint a többiek, mint Paulo Dybala, vagy Douglas Costa, nem elég élesek, hogy úgy játszanak, ahogy képesek lennének" - mondta Ronaldo gyengébb játékára reagálva a meccs után Maurizio Sarri, a torinóiak edzője, aki saját bevallása szerint elégedetlen volt a Juventus teljesítményével. - "Nem sokat mondtam az öltőzőben. Dühös és csalódott vagyok, ahogy a játékosaim is. Most jobb csendben maradni, szerencsésebb, ha holnap reggel beszéljük meg a történteket."



A koronavírus-járvány miatti leállást követően az Olasz Kupával indult újra a futballélet Olaszországban. A bajnokság a hétvégén folytatódik, s ott a Juventusnak van esélye, hogy megvédje címét, mivel egy pont előnnyel áll a második Lazio előtt a tabellán 12 fordulóval a vége előtt.

