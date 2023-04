Remek hírt kaptak a zebrák szurkolói szinte közvetlenül a Sporting elleni EL-visszavágó előtt.



A klub fellebbezését a elfogadta a bíróság, így felfüggesztették a csapat pontlevonását. Ennek értelmében a Juventus fellép a dobogó harmadik fokára, amellyel BL-induló helyen vannak.

Az illetékes testület most új értékelést készít, amelynek eredményeként elképzelhető, hogy teljesen eltörlik a büntetést.

Természetesen az is benne van a pakliban, hogy a pontlevonást ismét hatályba helyezik, de a Juventus háza táján erős az optimizmus jelenleg, nem számítanak újabb szankciókra.

A Juventus jogi csapata szerint az elmarasztaló ítéletet eredményező vizsgálat tele volt hibákkal és tévedésekkel, ezt pedig a bíróság is beismerte a tárgyaláson.

