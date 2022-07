Tiemoué Bakayoko jelenleg a Chelsea játékosa, ám Milánóban, az AC Milannál szerepel kölcsönben.

Az eset Milánó utcáin történt, a játékost 3 rendőr állította meg, egyikük a rendőrautóhoz szorította, alaposan megrángatta, eközben pedig fegyvert fogtak rá.

Egy olasz újságíró szerint a játékos ezután próbálta tisztázni a helyzetét és elmondta, ő nem gyanúsított, hanem a Milan játékosa.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5