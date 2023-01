A 23 éves Rafael Leao jelenleg az AC Milan játékosa, de folyamatosan ostromolják a kérők.

Filippo Inzaghi, a Milan korábbi legendás gólvágója, aki jelenleg a Reggina edzője, igyekezett 1-2 hasznos tanáccsal ellátni Leao-t.

„Ha az ő helyében lennék, maradnék. Számomra mindig is a Milan volt a legjobb, felvenni az ikonikus mezt és a San Siróban játszani.”



„Néhány éve még jogosan gondolkodhatott volna valami nagyobb klubban, de mostanra a Milan újra erős lett, bajnokságot nyertek és továbbjutottak a BL-ben.”



„Leao nagyon jó, de lehet még jobb is! Itt ő lehet a főszereplő, a projekt központi eleme. Fennáll a kockázata annak, hogy ha elmegy a Cityhez vagy a Realhoz, csak egy játékos lesz a sok közül. Ha adhatnék neki egy tippet, azt mondanám legyen a Milan zászlóvivője, egy igazi egyéniség!”

