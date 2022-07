Dybala hosszú huzavona után végre megérkezett Rómába és aláírta szerződését a klubbal. A játékos elárulta, választásánál nagy szerepet játszott José Mourinho személye is.

Az argentin egy 3 éves szerződést kötött és már csatlakozott is játékostársaihoz a Portugáliában tartott előszezoni edzőtáborban.

A leigazolását követően a Roma képviselői felajánlották Dybala számára a legendás 10-es mezt is, ám a játékos a Francesco Totti iránt érzett tisztelete miatt úgy döntött, nem fogadja el és inkább a 21-es dresszt választja, írja a goal.com

„Az elnök azt mondta, viseljem a 10-est, aminek itt különleges jelentősége van Totti miatt. Megköszöntem a lehetőséget, de azt mondtam, hogy ez a mez Tottihoz tartozik, ezért nem fogadhatom el.”



„Talán egy napon azt fogom viselni, de most tökéletesen boldog vagyok a 21-essel is. Kötődöm ehhez a számhoz, hisz ebben kezdtem el sikereket elérni a karrieremben.”

