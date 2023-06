A Football-Italia számolt be róla, hogy az AC Milan vezetősége tegnap ülésezett, ahol a cél a következő szezon stratégiájának megalkotása volt.



A megbeszélés azonban rosszul sült el, ugyanis a tulajdonos és Paolo Maldini között feszültség keletkezett, ez pedig az olasz legenda menesztéséhez vezetett.

Gerry Cardinale tulajdonos Maldini mellett annak jobbkezét, Ricky Massarát is elküldte. Ők ketten voltak felelősek az átigazolásokért és a szerződéshosszabbításokért.

A pletykák szerint a fő fájdalompont Rafael Leao szerződéshosszabbítása volt, hisz ebben nem kapták meg az elvárt szabad kezet Maldiniék, ennek köszönhetően pedig feszülten álltak a hétfői meetinghez is.

Maldini egész karrierje során a Milannál volt, előbb játékosként, majd 2018-tól igazgatóként. A szurkolók számára nagy veszteség egy ekkora legenda elvesztése.

A döntésről a cikk megírásakor hivatalos megerősítést még nem tett közzé a klub, de Fabrizio Romano szerint a döntés már megszületett.

