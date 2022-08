Cesc Fábregas aláírt az olasz másodosztályú Como gárdájával.

A Marca beszámolója szerint nyomós oka van annak, hogy a korábbi spanyol válogatott középpályás nem egy nagyobb, akár elsőosztályú klub mellett voksolt.

Fábregas egy közép-hosszútávú projektlehetőséget keresett, amely méltóan lezárja a karrierjét, emellett pedig lehetőséget biztosít neki arra, hogy megszerezze edzői papírjait. Emellett jó esély mutatkozik arra is, hogy a játékos edzői karrierjének első lépcsőfokait is itt teszi majd meg.

Habár pályafutása során először lép majd pályára másodosztályú klubban, a Como egy vaskos pénztárcájú tulajdonossal és egy ambíciózus projekttel mégis képes volt meggyőzni őt.

A Como tavaly 13. lett, az idei szezonra pedig egyértelműen a feljutás a céljuk. Fábregas egyébként korábban tárgyalt a szintén másodosztályú Las Palmassal is, azok a tárgyalások azonban nem vezettek eredményre.

Cesc Fabregas is back. He will land in Italy tomorrow morning in order to undergo medical and sign contract until June 2024 with Italian second division side Como. #transfers



Fabregas was available on a free as his contract with AS Monaco expired last June. pic.twitter.com/robqonjR6q