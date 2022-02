Oliver Giroud nemrég egy terjedelmesebb interjúban beszélt arról, milyen különbségeket lát Arsene Wenger és Stefano Pioli közt, miért hisz a Scudettó megszerzésében, de elárulta azt is, mi az amit még nem árult el csapattársának, Zlatan Ibrahimovicnak.



Az A. C. Milan szombaton délután a hazai rivális Inter ellen lép pályára. Utóbbi jelenleg vezeti a tabellát, de a piros-fekete alakulat csak 4 ponttal van lemaradva tőle, így minden szempontból fontos és izgalmas lesz a hétvégi találkozó. Ezt Giroud is érzi, de nem aggódik.

„Elsődleges célom, hogy megnyerjem a Scudettót a Milánnal 2022-ben, aztán bármi is következik, az bónusz” – mondta Giroud a StarCasinòSportnak.



„Természetesen hiszünk a Scudettóban. Most fontos meccsünk jön az Interrel, és a győzelem jó lehetőség lenne arra, hogy a végsőkig harcban maradjunk.”



A most 35 éves francia elárulta esze ágában sincs lelassítani, és azt is kifejezetten jó fizikumát annak köszönheti, hogy fiatal korában táncolni tanult.



„Talán ez segített a stabilitásomban és a rugalmasságomban” – indokolta.



Kitért arra is, mindent megtesz azért, hogy kiszolgálja jelenlegi csapatát.



„A szurkolók látták az igazi Giroud-t, de tudom, hogy még mindig jobban a csapat segítségére tudok lenni. Mostantól többet szeretnék játszani, az edző meghozza a döntéseit, de fizikálisan jónak érzem magam, és készen állok elérni a kitűzött céljainkat.”



Mivel Zlatan Ibrahimovic Achilles-ín sérülése még nem jött teljesen rendbe, valószínű, hogy Giroud kezdő lesz majd a szombati derbin. A két csatár sokszor egymást váltotta a pályán, de olyan is akadt, hogy egyszerre szerepeltek a csapatban. A ezzel kapcsolatban elárulta, mekkora hatással volt rá csapattársa.



„Csodáltam Andrij Sevcsenkót és Ibrahimovicot, de ezt még nem mondtam el Zlatannak… Már 20 évesen is topjátékos volt, a barátaimtól egyszer az ő mezét kaptam ajándékba. Talán ráveszem, hogy írja alá…”



Giroud végezetül egykori és mostani edzőjét is összehasonlította.



„Wenger nagyon tapasztalt és nagyon-nagyon nyugodt edző volt. Ritkán volt dühös, vagy emelte fel a hangját. Viszont Pioli annyi szenvedélyt tesz bele, nagyon tetszik a temperamentuma. Szeret kiabálni, hogy motiváljon minket.”

Forrás: football-itala.net

Borítókép: Facebook.com/AC Milan