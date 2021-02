Antonio Cassano, korábbi 39-szeres olasz válogatott futballista szerint a bajnoki címvédő Juventus súlyosan hibázott, amikor 2018-ban 120 millió euróért megszerezte Cristiano Ronaldót a Real Madridtól.

A különböző itáliai élvonalbeli csapatokban, így az AS Romában, az AC Milanban és az Internazionaléban is megforduló, és a Serie A-ban négyszáz mérkőzésen szereplő, 38 éves csatár szerint azért tekintendő kudarcnak Ronaldo leigazolása, mert a torinói klubnál azt várták, hogy a portugál sztárral a Juventus megnyeri a Bajnokok Ligáját, ez azonban már két alkalommal sem sikerült.



Előbb 2019-ben az Ajax, tavaly pedig az Olympique Lyon ütötte el a továbbjutástól a BL-ben a csapatot.



"Érkezésével rosszabbul kezdett játszani a Juve, amely Cristiano nélkül is olasz bajnok lett volna. Ronaldo, bár képes dönteni fontos pillanatokban, nem veszi ki részét aktívan az ellenfelekre irányuló nyomásból" - idézte a Corriere dello Sport a játéktól 2018-ban a Veronából visszavonult Cassanót, aki egy korábbi bírálatában azt vetette az ötszörös aranylabdás portugál szemére, hogy önző, és nem képes örülni csapattársai góljainak.

