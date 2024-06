Egy hónapja még válogathatott az ajánlatokban a Napoli Victor Osimhen kapcsán, most viszont már úgy tűnik, hogy jövőre is Nápolyban játszik majd a csatár. Mivel az Arsenal, a Chelsea és a PSG érdeklődése is kihűlt.

A Napolinak ezzel egy meglehetősen nagy probléma marad a nyakán. Egyrészt hiába terveztek vele, nem lesz pénz az eladásból, másrészt Osimhen 10 millió eurós szezononkénti fizetése korántsem kevés.

A Napoli valószínűleg túlgondolta a dolgot, amikor ehhez a fizetéshez egy kivásárlási záradékot is csatolt, ami 120 millió eurós, azt gondolva, hogy a Premier League-klubok ezt a vételárat vígan kifizetik.

Az összeg miatt ugyanis hiába érdeklődött a Chelsea, az Arsenal és a Paris Saint-Germain is, nem is fogtak bele a komolyabb tárgyalásokba.

A PSG például Osimhen csapattársára Kvicha Kvaratskheliára összpontosít, őt viszont Antonio Conte az új edző szeretné megtartani.

A Napoli viszont így kényszerhelyzetbe kerül és mindenképpen engednie kell majd az igényeiből, hiszen az bajnoki 10. hely után egyszerűen nincs kerete évente 10 millió eurót fizetni Osimhennek.

Valószínűleg a 120 milliós vételár nemsokára a felére csökkenhet. Ha nem érkezik addig egy szaúdi ajánlat.

(Fotó: futball-italia)