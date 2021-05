A Real Madrid állítólag ezen a nyáron készen áll arra, hogy megszabaduljon a 30 éves Eden Hazardtól. A hírek szerint José Mourinho azt reméli, hogy ismét együtt dolgozhat hamarosan a belga sztárral az AS Roma csapatánál.

A Sky Sports tegnap arról számolt be, hogy a Real Madrid ezen a nyáron kész eladni még Eden Hazardot is, hogy finanszírozhassák az igazolásaikat. A belga válogatott játékosról korábban azt lehetett olvasni, hogy a Chelsea érdeklődik iránta, most a Calcio Mercato szerint, José Mourinho is megkörnyékezte, aki a nyáron veszi át az AS Roma irányítását.



Fotó: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Egyes információk szerint a Romának kölcsön esetén nem kellene 4 millió eurónál többet fizetnie Hazard éves fizetéséből, a külföldi játékosok adókedvezménye miatt.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Julian Finney/Getty Images