Bár Paulo Dybala még nem debütált az AS Roma új játékosaként, már most sikerült megdöntenie egy olyan rekordot a ligában, ami eddig az ötszörös aranylabdás, Cristiano Ronaldo nevéhez fűződött.



A múlt szezon végén a Juventus úgy döntött, hogy nem hosszabbít szerződést Paulo Dybalával. Ezt követően a labdarúgónak több kérője is akadt. Az argentin végül az AS Roma csapatát választotta, mellyel 2025 nyaráig szóló szerződést írt alá.

És bár új klubja színeiben még nem lépett pályára, a város máris „Dybala-lázban” ég. A játékos hivatalos bemutatásán tiszteletből többezren énekelték a klub himnuszát az argentinnak, de a szurkolók izgatottságának mértékét a labdarúgó nevével ellátott eladott mezek száma is jól mutatja.



24 óra alatt 535 000 Dybala nevével ellátott mezt adtak el, ami csaknem 15 000-rel több, mint amennyit a Cristiano Ronaldo nevével ellátott Juventus mezekből adtak el egy nap alatt, a sztár 2018-as megérkezésekor.



„Ma reggel óta egy pillanatra sem álltunk meg, nem csináltunk mást, mint Dybala ingeket címkéztünk” – mondta egy alkalmazott a Corriere dello Sportnak.

Bár a játékosnakfelajánlották, hogy viselje a 10-es mezt, ő visszautasította, mivel ebben a számban senki nem játszott a klub legendájának, Francesco Tottinak a visszavonulása óta.

„Tisztelni kell azt, aki viselte. A 21 fontos szám számomra, és remélem, sokat nyerek majd ezzel Rómában. Örülök ennek a számnak, azt, hogy mit hoz a jövő, meg nem lehet tudni" - mondta a pampero. hivatalos előadásában.



Dybala augusztus 7-én, a római Olimpiai Stadionban, a Shakhtar ellen mutatkozik be a Romában, hivatalos bemutatója pedig a Salernitana ellen lesz a Serie A-ban.

Borítókép: Fabio Rossi/AS Roma a Getty Images