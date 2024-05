Vasárnap zárult az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2023/24-es szezonjának érdemi része, ugyanis az Atalantának még június 2-án van egy elmaradt meccse a Fiorentina ellen, de az már csak a harmadik vagy negyedik helyről dönt. A kiesés végett viszont bőven akadtak még izgalmak az utolsó fordulóban, ugyanis a 17. helyezett Udinese a 16. pozíciót elfoglaló Frosinonéhez látogatott, míg a 18. Empoli az AS Romát fogadta.

Fordulatosan alakultak a párharcok, ugyanis amikor az Empoli vezetett az AS Roma ellen, az Udinese pedig 0-0-val állt a Frosinone otthonában, akkor úgy tűnt, az udinei alakulat esik ki a Serie B-be. Aztán az Bianconeri megnyerte a maga meccsét 1-0-ra Kienan Davis góljának köszönhetően, s ekkor úgy tűnt, a vereség ellenére a Frosinone is bentmarad, hiszen az Empoli és az AS Roma 1-1-re állt. Azonban a 93. percben M'Baye Niang gólt szerzett, így Davide Nicola csapata kiharcolta a jövő évi Serie A-tagságot, a Frosinonét pedig a másodosztályba küldte.

Érdekesség, hogy az 51 éves Nicola edzői karrierje során már az ötödik csapatot mentette meg a kieséstől, 2017-ben a Crotonét, 2020-ban a Genoat, 2021-ben a Torinot, 2022-ben a Salernitánát, most pedig az Empolit. A másik két kieső a Sassuolo és a Salernitana lett, a Serie B-ből pedig a Balogh Botondot is foglalkoztató Parma és a Como jutott fel az élvonalba.

Az Empoli-AS Roma mérkőzés összefoglalója: