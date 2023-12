Paul Pogba már tudja, milyen büntetést kért a doppingellenes ügyészség a Juventus játékosának esetleges doppingügye miatt még a szezon elején. A hivatal szerint a francia játékos négyéves eltiltást érdemel az augusztus 20-án történt doppingügy miatt.

A francia tavaly augusztusban egy doppingteszt során pozitív eredményt mutatott ki a tesztje a tesztoszteronra. Az októberben elvégzett "B teszt" is megerősítette ezt a diagnózist. A 30 éves francia játékosra így négyéves eltiltás vár, ami nagy csapás mind a karrierjére, mind a klubjára, a Juventusra nézve.

The anti-doping prosecution has requested a four-year ban from football for Paul Pogba following his positive drugs test!



