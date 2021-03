Isaac Drogba, a Chelsea és az elefántcsontparti legenda, Didier Drogba fia megszerezte első profi gólját az olasz Serie D csapatában, a Caratese-ben.

A 20 éves játékos egy szabadrúgást követően került helyzetbe, majd közelről talált a kapuba, amivel megszerezte első gólját a Caratese színeiben. A remek befejezére minden bizonnyal büszke lesz az apja, és Isaac egyértelműen nem felejtette el hősét, miután ugyanúgy ünnepelte gólját.

Isaac Drogba - son of Didier - scores his first goal in Italy, netting the winning goal for Folgore Caratese against Caronnese this afternoon. (Credit: @Glongari) pic.twitter.com/Yt9rI1Xs7X