Sergino Dest az átigazolási szezon utolsó napján igazolt Barcelonából Milánóba.

A játékos kölcsönbe került a Milanhoz, az olaszoknak pedig opciós joguk lesz a játékos végleges megvásárlására.

A bemutatást követően Dest a klub csatornáinak adott interjújában beszélt a klubváltás részleteiről:

„Játékpercekre van szükségem a VB miatt. Játszanom kell, nem csak emiatt, hanem általában is. A Milantól kaptam egy remek lehetőséget erre, így nem kellett kétszer átgondolnom.”



„Könnyű volt meghozni ezt a döntést. Minden nagyon gyorsan történt, egy nap alatt határoztam úgy, hogy kipróbálom magam egy új csapatban, egy új ligában és egy új kultúrában. Szeretem ezt a klubot, kiskoromban is álmodoztam arról, hogy egyszer itt játszom majd. Úgy gondolom, ez egy jó lépés a karrieremben és egy remek alkalom, hogy több lehetőséget kapjak.”

Dest játékstílusa nem passzolt Xavi elképzeléseibe, így az edző hamar a játékos tudtára adta, hogy a legjobban akkor döntene, ha távozna. A védő megfogadta a tréner tanácsát.

