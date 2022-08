A 21 éves Charles De Ketelaere bónuszokkal együtt mintegy 35 millió euróért tette át székhelyét Brüsszelből Milánóba.

A belga támadó középpályás nagyon lelkes, alig várja a milánói kalandot:

„Imádom a szurkolók szenvedélyét, az ő kedvükért játszom! Készen állok felvenni a ritmust itt a Milanban, de még szoknom kell a magasabb szintet.”



„Nehezek voltak az elmúlt hetek. Mondtam az ügynökömnek, hogy ide szeretnék jönni, hozza össze. Sok mindenről le kellett mondanom emiatt, de az volt a legfontosabb számomra, hogy ide jöjjek.”

A belgát az újságírók és a szurkolók is Kakához, brazil aranylabdáshoz hasonlították.

„Kaká fantasztikus játékos volt, rengeteg videóját láttam. Megvannak a saját erősségeim és bízom benne, hogy hasonló sikereket érek el itt, mint ő.”

“Maybe you can say he’s (Kaka) quite similar, I myself have my own qualities.



We’re different. But I hope that I can bring the same to Milan like he did.”



