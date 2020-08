Cristiano Ronaldo kedvező áron elérhető jelenleg a piacon, csupán 54 millió fontot kell kifizetniük érte a nyáron, aki szerződtetni szeretné. Eljött az az idő, amikor már a portugál világklasszis sem érinthetetlen.

Olaszországi jelentések szerint, a Juventus nem zárkózik el attól, hogy eladja Cristiano Ronaldót. Rengeteg kérdés merült fel az olasz bajnok kapcsán, miután kiestek a Lyon ellen a Bajnokok Ligájából. Az ötszörös Aranylabdás ügynöke, Jorge Mendes pedig már el is kezdte terjeszteni a hírt a top csapatoknál, hogy van egy olcsón igazolható jó játékos a piacon.



Fotó: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

A TuttoMercatoWeb szerint, az új menedzser Andrea Prilo akár még arra is juthat, hogy az érte befolyó pénzből kellően újjáépítse a csapatát, akik már inkább fiatalokból állnának. Pirlo kijelentette, hogy új fejezet kezdődik a Juventus életében.

Akárcsak a Barcelona, úgy a Juventus is egy öregedő cspattal rendelkezik jelenleg, és legfőképp a tapasztalt csillagokra építkeznek. Most ez mindkét klubnál úgy tűnik változni fog. Egyes hírek szerint a Juventus 54 millió fontnál (60 millió euró) kevesebbért nem is hajlandó tárgyalni Cristiano Ronaldo eladásáról, azonban ennek az összegnek a hallattán a PSG már el is kezdte kiborítani az összes perselyüket, hogy összegyűjtsék rá a pénzt.



Fotó: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images



Forrás: talksport.com

Borítókép: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images