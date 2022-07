Paulo Dybala továbbra is szabadügynök, Hernán Crespo szerint pedig remekül passzolna az AC Milan csapatába.

Dybala átigazolása sokáig biztosra vehető volt az Internazionale csapatához, ám a felek idővel eltávolodtak. A támadót legutóbb a Manchester Uniteddel hozták össze, ám Crespo szerint a Milannal jobban járna.

„Dybalának van valamije, ami hiányzik a Milanból, ezért úgy gondolom, tökéletes igazolás lenne számukra. Paulo garantálni tudja a minőséget az egész támadófronton, illetve az előkészítésekben és a támadások indításában is remekül be tudna segíteni. A góljairól nem is beszélve…” – zengett ódákat a játékosról Hernán Crespo a Football Italia nevű médiumnak.

Fotó: Etsuo Hara/Getty Images