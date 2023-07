Christian Pulisic a Milan egyik idei nyári szerzeménye. Az amerikai játékos a tárgyalások során végig kitartott amellett, hogy csak és kizárólag a Milanhoz szeretne igazolni, ezzel pedig már előre kivívta a szurkolók tiszteletét.



Az amerikai szélső bemutatásakor kiderült, hogy Zlatan Ibrahimovic korábbi mezszámát, a 11-es választotta.

A svéd klasszis a szezon végén akasztotta szögre a stoplist, dressze azonban nem sokáig maradt gazdátlan.

Pulisic kifejtette, hogy nem akarja helyettesíteni vagy átvenni a helyét, pusztán ez a szám áll közel a szívéhez.

„Ez egy olyan szám, amit szeretek. Tudom, hogy a klublegenda Ibrahimovic viselte korábban, ez egy fantasztikus lehetőség számomra. Nem akarom magam Ibrához hasonlítani, vagy betölteni az általa hagyott űrt. Ő egy nagyszerű bajnok volt. A mezszáma pedig csak szabad volt, én meg lecsaptam rá.”

Christian Pulisic, "The number 11? It's a number I like. I know that a legend in the form of Ibrahimovic wore it, and it's a fantastic opportunity for me. I don't want to compare myself to Ibra or fill the void left by such a great champion, but it was free and I chose it." pic.twitter.com/U1h0xPqQ7S