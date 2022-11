José Mourinho a Sassuolo elleni 1-1-es mérkőzést követően erőteljesen kritizálta egyik játékosát, annak hozzáállása miatt. Megjegyezte, a játékos januárban új csapat után nézhet.

Azóta kiderült, hogy a szóban forgó játékos a holland Rick Karsdorp volt.

Mourinho kirakta a védőt a Torino elleni keretből, ám azon a meccsen is csak 1 pontra voltak jók. A romai múlttal rendelkező Antonio Cassano most a portugál trénert támadja:

„Mourinhónak egyetlen dolgot kéne tennie: megmondani, mit miért csinál a csapat. Soha nem mondja meg, mitől rossz a csapat, mindig valaki más a hibás. Edzőként másfél év alatt már előre kellett volna lépnie.” – mondja a Marca szerint az olasz legenda.

„Szégyenletes, ahogyan a Karsdorp-ügyben eljárt. Nem beszélhetsz így egy játékosodról, beszélned kell vele négyszemközt és ennyi. Mindig másokat hibáztat ahelyett, hogy fejlődne.”

