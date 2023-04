Fabio Cannavaro örömmel látja, hogy a Napoli évtizedek óta az első Scudettó megnyerése felé halad, és úgy véli, hogy az érdem "elsősorban Luciano Spallettinek jár".

A Napoli már csak hetekre van attól, hogy matematikailag is megerősítse első bajnoki címét Diego Armando Maradona napjai óta, miután az idei szezonban szinte megállíthatatlannak tűnt Khvicha Kvaratskhelia és Victor Osimhen vezetésével. A Napoli a Bajnokok Ligájában is esélyesként lépett pályára, de a negyeddöntőben kiesett a Milan ellen, akik így az Interrel találkoznak az elődöntőben. Ennek ellenére a campaniai fővárosban továbbra is bulihangulat uralkodik, a város készen áll arra, hogy több mint 30 év után először ünnepelhessen bajnoki címet.

A La Gazzetta dello Sportnak nyilatkozva Cannavaro először a Napoli idei Serie A-sikeréről mondta el gondolatait.

„Ez a bajnoki cím más, mint a korábbiak. A Napoli nyerte meg, de jót tett az olasz futballnak. Spalletti csapatának dominanciája arra kényszerítette a többi klubot, hogy más célokat tűzzön ki maga elé. Így öt csapattal találjuk magunkat az európai elődöntőkben. Ez jót tesz az olasz futballnak. Gondolok például a Sevillára, amely az elmúlt években nem tudta megcélozni a La Liga megnyerését, hanem az Európa Ligára koncentrált, nemzetközi presztízsre tett szert."

Elmondta, miért más ez a Scudetto a Napoli számára, mint a korábbi győzelmeik.

„Mert az előző kettőnek van egy egyedi, rendkívüli jegye: Maradona. Fantasztikus teljesítményt nyújtott, és még ha Bianchi és Bigon csapatai jók is voltak, Maradona jelenléte más volt. Ennek a Scudettónak viszont sok arca van, és az érdem elsősorban Luciano Spallettit illeti.”

Kvaratskhelia és Osimhen munkájáról is nyilatkozott ebben a szezonban.

„Bármilyen összehasonlítás (Maradonával - a szerk.) istenkáromlás lenne. Ők ketten nagyon erősek, de ezt a szezont azért nyerték meg, mert az edző egy olyan versenyképes együttest rakott össze, amely kivételes állandó teljesítményt nyújtott. Osimhen és Kvara Torinóban kevésbé brillírozott, de ott volt Elmas és Raspadori, akik Simeonéhoz hasonlóan meghatározóak voltak. A Napoli ez és még ennél is több. A Juve elleni győzelem volt a pecsét. Mert a Scudetti mindig Torinón megy át, egy szimbolikus helyen."

A 2006-os világbajnokság győztese a Napoli Bajnokok Ligájában mutatott teljesítményéről is beszélt.

„A Napoli is közel került ehhez a bravúrhoz. Sajnos úgy jutottak oda, hogy néhány kulcsemberük nem volt jó állapotban, és a döntő pillanatokban pechesek voltak. A Milan tudta, hogyan kell játszania.”

A korábbi védő a Spalletti-féle Napoli taktikáról beszélt.

„Spalletti kiváló egyensúlyt teremtett az egyéni játék és a csapatjáték között. Nemcsak nemzetközi futballt játszik, hanem hatékony és sikeres is. Olyasmit ért el, amiben talán még ő maga sem hitt az elején. Emlékszem Luciano első sajtótájékoztatóira, sajnálta, hogy Koulibaly és a többiek távoztak. A Napoli Scudettójának sok oldala van, ez azt jelenti, hogy jól dolgoztak a klubnál. A növekedésük ezekben az években progresszív volt. A klub Sarrinak köszönhetően megteremtette a jó játék DNS-ét, amit Gattuso folytatott, és most Spalletti megpecsételte.”

Borítókép: Riccardo De Luca/Anadolu Agency via Getty Images