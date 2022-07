Gianluigi Buffon legutóbbi interjújában utalt arra, hogy akár további 11 évet is eltölthet még profi labdarúgóként.

Az olasz portás februárban újabb szerződést kötött szeretett csapatával, a Serie B-s Parmával. A 44 éves játékos továbbra is nagyon lelkes és nem gondolkodik a befejezésen., jelenlegi szerződése 2024-ig szól.

Buffon 2006-ban szenzációs teljesítménnyel segítette az olaszokat a világbajnoki győzelemhez, azon a meccsen olyan legendák léptek pályára rajta kívül, mint Zinedine Zidane, Marco Materrazzi, Claude Makelele, Thierry Henry vagy Francesco Totti.

„Talán majd 55 évesen visszavonulok!” – mondta viccesen a kapus, számolt be róla a goal.com – "Tíz éve beszélünk a nyugdíjról, de mindig folytattam.”



„Jó tapasztalatokat szereztem a futballvilággal kapcsolatban, de nem biztos, hogy a visszavonulás után is ebben a közegben maradok. Talán kipróbálhatnék valami újat.”

A tavalyi szezonban 26 mérkőzésen őrizte a gólvonalat a Parmában, így elmondható, jelenleg még abszolút alapember a másodosztályú klubnál.

Gianluigi Buffon has signed a contract extension with Parma until June 2024.



He will be playing football until he's at least 46 years old pic.twitter.com/6OrqJYZi8D