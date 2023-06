A veterán kapus, Gianluigi Buffon könnyek között maradt, miután a Parma szombaton késő este kiesett a Serie B rájátszásából a Claudio Ranieri által irányított Cagliari ellen.

A 45 éves korábbi Juventus-kapus arról álmodott, hogy még egy utolsó táncra visszasegíti a Parmát - a klubot, amely első lehetőségét adta neki a profi karrierjében - a Serie A-ba, mielőtt befejezi illusztris pályafutását. Bár a rájátszás elődöntőjének első mérkőzésén a Cagliari elleni meccs egyik szakaszában 2-0-ra vezetett, Ranieri csapata visszavágott, és 3-2-re győzött, majd szombaton 0-0-s döntetlent játszottak, és Buffon és a Parma kárára bebiztosította helyét a döntőben a Bari ellen.

Olaszország minden idők legtöbbször pályára lépő játékosa nem tudta visszafogni az érzelmeit, amikor a szombat esti végső sípszó után ő és a csapat többi tagja odament, hogy megköszönje a Parma szurkolóinak a támogatást.

Gianluigi Buffon in tears!



After the second leg of the play-off against Cagliari ended 0-0 (in the first round Parma lost), the legendary goalkeeper's team failed to qualify for Serie A at the end of the play-off.



For more soccer news, click here https://t.co/PS5bWNFkIs