A Milan támadó középpályása, Brahim Díaz remekül kezdte a szezont. A spanyol hangsúlyozza, hogy jelenleg egyáltalán nem gondol a Real Madridra.

A 22 éves Brahim Díaz tavaly nyáron távozott a Real Madridból a Milanba . A Serie A -ban debütáló szezonja során nem kapott rendszeresen játéklehetőséget. Az idei szezon előtt a Milan meghosszabbította a kölcsönszerződést. A támadó középpályás most 2023-ig az olasz klub játékosa, ezt követően vételi opciójuk van rá, a Real Madridban pedig visszavásárlási opciója.

Díaz sokkal nagyobb önbizalommal kezdte a szezont, és remek formát mutat. A spanyol hét mérkőzésen négy gólt és gólpasszt jegyzett a Serie A -ban és a Bajnokok Ligájában.

„A Milan fantasztikus csapat, érzem a klub és a szurkolók szeretetét. Tavaly is jól éreztem magam, és most is nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Nem gondolok a Real Madridra tényleg. Továbbra is szeretnék segíteni a Milannak gólokkal, gólpasszokkal és mindenekelőtt sok munkával.”

