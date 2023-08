Leonardo Bonucci minden kétséget kizáróan tekinthető klublegendának a Juventusnál, ezt azonban egyáltalán nem tükrözi az a bánásmód, ahogyan idény nyáron kezelték a 36 éves védőt.



Az új sportigazgató és Massimiliano Allegri közölte a játékossal, hogy a következő szezontól nem számítanak rá. Az ajtó nyitva áll előtte, de ha úgy dönt, hogy marad, azt csak a tartalékcsapatnál teheti meg.

Bonucci most azt követeli, hogy a szerződése értelmében helyezzék vissza az első csapathoz, különben ügyvédjével be fogják perelni a klubot.

A La Gazzetta dello Sport szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy a klub és a játékos felbontják a szerződést és a 36 éves védő új klubot keres magának.

JUST IN: Leonardo Bonucci removes 'Juventus' from his Instagram bio and stopped liking all the Juventus posts on the platform. #Juventus pic.twitter.com/UY4RBeX9bn