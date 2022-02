Döntetlent hozott a házigazda Atalanta és a Juventus vasárnap esti rangadója az olasz labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.

A hazaiak szerezték meg a vezetést az ukrán Ruszlan Malinovszki 76. percben szerzett bombagóljával, de a Juve a ráadásban, Danilo 91. percben fejelt találatával ki tudott egyenlíteni. Az Atalanta négy mérkőzés óta nyeretlen a Serie A-ban, a torinóiak viszont sorozatban 11. bajnokijukon maradtak veretlenek.

‘I’M YOUR BIGGEST FAN, I’LL FOLLOW YOU UNTIL YOU LOVE ME, MALI MALINOVSKYI’



The Ukrainian comes up trumps AGAIN for Atalanta v Juventus



On as a 2H sub hes scores a WORLD CLASS free kick to put his Bergamo side ahead



Best left foot in Serie A pic.twitter.com/yaGsJ3tdXV