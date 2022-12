Az AC Monza tulajdonosa, Silvio Berlusconi furcsa ígéretet tett játékosainak a csapat karácsonyi vacsoráján.



A szezon elején a Monza még a kiesés ellen küzdött, ám miután az addigi U19-es edző, Raffaele Palladino átvette az irányítást, megerősödtek és már a tabella közepén helyezkednek el.



A fejlődést a csapat tulajdonosa, Silvio Berlusconi is észrevette és úgy dönt megpróbálja még tovább motiválni a játékosokat. Ehhez azonban meglehetősen furcsa módot választott, és obszcén ígéretet tett nekik.

