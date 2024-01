Andrea Belotti elismeri, hogy a Roma 'küzd, miután a Milan elleni 3-1-es vereség a kilencedik helyre taszította őket, de meg tudják fordítani a helyzetet. Egy ilyen potenciállal rendelkező csapat nem lehet ebben a helyzetben.

Az AS Roma Yacine Adli találatával és Olivier Giroud fejesével 2-0-s hátrányba került, majd Leandro Paredes magabiztosan értékesítette a büntetőt. Theo Hernandez azonban egy remek összjátékot követően Giroud-val, egy hatalmas gólt szerzett, amivel beállította a 3-1-es végeredményt.

José Mourinho eltiltása miatt a Roma csak a csereként beálló csatárt, Belottit küldte a média elé.

„Egyértelmű, hogy küszködünk, mert amikor bizonyos vereségekből jössz ki, nem lehetsz boldog vagy nyugodt. Elvesztettük a derbit, és nagy a frusztráció, ahogyan az lezajlott. Úgy gondolom, hogy a csapat jól állt hozzá és szervezetten játszott, de amikor elég jól teljesítesz és hátrányba kerülsz, az kiüti a szelet a vitorláidból. Amikor a másodikat kaptuk, emeltük a tempót és nyitottabbak voltunk a kockázatvállalásra, aztán amikor megkaptuk a büntetőt, őszintén úgy éreztem, hogy egyenlíteni fogunk. Sajnos a harmadik gól ennek véget vetett” - mondta Belotti a DAZN-nek.

A nagy klubok elleni mérleg az idei szezonban meglehetősen kiábrándító: csak a Napolit verték 2-0-ra, majd döntetlent játszottak a Lazio, a Fiorentina és az Atalanta ellen, de kétszer kikaptak a Milantól, az Intertől és a Juventustól. A Románál már így is hiányzott Paulo Dybala és Renato Sanches, ráadásul a félidőben Gianluca Mancini is sérülés miatt elhagyta a pályát. Mancini és Bryan Cristante is kapott egy-egy eltiltást, így a következő, Verona elleni Serie A-mérkőzésre ők sem bevethetők.

A következő hetekben azonban a Romának egyszerre csak egy mérkőzéssel kell foglalkoznia, és ez segíthet a csapat rotációjának hiányán.

„Látjuk, hogy apró részletek dönthetnek az egyébként jó teljesítményről. Amikor hat napod van egy mérkőzésre felkészülni, az nagy különbséget jelent, hiszen gyakran alig tudunk edzeni. Most van egy kis időnk arra, hogy fizikailag és mentálisan rendbe jöjjünk, de arra is, hogy az edzőpályán kipróbáljunk néhány új taktikát. Úgy érezzük, hogy mélyponton vagyunk, de ez azt jelenti, hogy csak felfelé vezet az út.”

Mourinho gyakran mondta, hogy a Roma egyszerűen nem ugyanaz a csapat, ha olyan kulcsjátékosok hiányoznak, mint Dybala vagy Romelu Lukaku. Vajon ez leértékeli a csapat többi tagját?

„Összességében erős csapat vagyunk, minden csapattársamban van minőség. Igaz, nincs olyan játékosunk, aki olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint Paulo, ezért változtatnunk kell a játékmódunkon, de a világon kevés játékos rendelkezik az ő minőségével és kreativitásával. Mindent meg kell tennünk, hogy feljebb jussunk a tabellán, mert egy ilyen potenciállal rendelkező csapat nem lehet ebben a helyzetben. Apró zavarok, pillanatok, piros lapok megváltoztathatnak egy meccset, és nehezen tudod megfordítani. Jelenleg nem úgy mennek a dolgok, ahogyan szeretnénk, de csak egy szikrára van szükségünk, hogy ez megváltozzon.”

Borítókép: Jonathan Moscrop/Getty Images