A 33 éves Mario Balotelli nemrég elhagyta a Sion csapatát, hogy ismét a török Adana Demirspor játékosa legyen.



A szebb napokat megélt támadó anno alapembernek számított az olasz válogatottban, illetve az AC Milan csapatában is szép számmal termelte a gólokat.

A TVPlay-nek adott interjújában nemrég arról beszélt, miért nehéz beilleszkedni egy támadónak a Milannál.

„A Milan problémája az, hogy fiatal játékosokat szerződtet, akiknek a San Siro semmihez nem hasonlítható atmoszférájával kell megküzdeniük.”



„Egyéniségekre van szükségük, akik tudják ezt kezelni.”



„Nagyon szeretem Stefano Piolit, de ha Rafael Leao nem jó, a Milan nagyon keveset tesz le az asztalra. Ha neki rossz napja van, a Milan küszködik a meccsen.”

"Giroud pótlása? Itt vagyok!"

